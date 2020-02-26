banner411
banner69
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
2 0
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
31 0
 
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
75 0
64 0
Diğer araç sürücülerinin yolu kullanma hakkı yok mu?
Diğer araç sürücülerinin yolu kullanma hakkı yok mu?
14 0
Çocukların eğitim geleceği Near East hayat güvencesinde
Çocukların eğitim geleceği Near East hayat güvencesinde
20 0
Çamurda dans ettiler
Çamurda dans ettiler
165 0
banner374

Doğan’ı, Rasaq uçurdu

banner27

Tek hedefleri NicosiaGroup Kıbrıs Kupasını kazanmak olan Göçmenköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maçı Rasaq’ın golüyle Doğan Türk Birliği kazandı

Doğan’ı, Rasaq uçurdu

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Arif Malek, Sabriye Atikoğlu

Göçmenköy: Ozan, Kemal(Ahmet Coşkun), Lawal, Reşit, Erol, Okoli, Mevlüt(Rifat), Kenneth, Rahmi, Ahmet, Fikret (Ömer)

Doğan Türk Birliği:  Cem, Aydın(Arda), Serhan, Koral, Erdinç(Selim), Rasaq(Salih), Sercan, Ahmet, Weston, Ali, Billy

K-PET Süper Ligdeki hedeflerinden uzaklaştıktan sonra tek hedefleri NicosiaGroup Kıbrıs Kupasını kazanmak olan Göçmenköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maçı kazanan deplasman ekibi Doğan Türk Birliği oldu.

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final ilk maçında Doğan Türk Birliği, Göçmenköy’üRasaq’ın ikinci devrede attığı golle 1-0 mağlup ederek, ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.