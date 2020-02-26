Doğan’ı, Rasaq uçurdu

Tek hedefleri NicosiaGroup Kıbrıs Kupasını kazanmak olan Göçmenköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maçı Rasaq’ın golüyle Doğan Türk Birliği kazandı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Arif Malek, Sabriye Atikoğlu

Göçmenköy: Ozan, Kemal(Ahmet Coşkun), Lawal, Reşit, Erol, Okoli, Mevlüt(Rifat), Kenneth, Rahmi, Ahmet, Fikret (Ömer)

Doğan Türk Birliği: Cem, Aydın(Arda), Serhan, Koral, Erdinç(Selim), Rasaq(Salih), Sercan, Ahmet, Weston, Ali, Billy

K-PET Süper Ligdeki hedeflerinden uzaklaştıktan sonra tek hedefleri NicosiaGroup Kıbrıs Kupasını kazanmak olan Göçmenköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maçı kazanan deplasman ekibi Doğan Türk Birliği oldu.

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final ilk maçında Doğan Türk Birliği, Göçmenköy’üRasaq’ın ikinci devrede attığı golle 1-0 mağlup ederek, ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etti.