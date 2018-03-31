Doğancı’nın son kurbanı Girne

Doğancı, zirveyi hedefleyen Girne Halk Evi’ni de farklı mağlup ederek, yenilgisizlik serisini 5 maça çıkarırken, çıkışını sürdürüp, ligde kalma yolunda 3 puanı daha haneisne yazdırdı. Girne ekibi ise zirve yarışında yara aldı

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı Hakemler: Timur Ercan Bodi, Ferhat Tuna, İsfendiyar Açıksöz, Zekai Töre Doğancı: Adnan, Cemal, Emre, Salih, Salih, Mustafa, Uğur, Hüseyin, Ersen, Azmi, Cenker GHE: Burak, Talip, Salahi, Mahmut, Yankı, Ertan, Dalyan, Serkan, Ozan, Yunus, Şenol Goller: 29.dk Cemal, 74.dk(P) Cenker ve 87.dk Olgun (Doğancı) K-Pet Birinci Ligde 25.hafta karşılaşmasında Doğancı konuk ettiği Girne Halk Evi’ni 3-0 mağlup etti. Farklı hedeflerdeki 2 takımın kritik maçında gülen taraf Doğancı oldu. Kümede kalma mücadelesi veren Doğancı, konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden GHE’yi 3-0 yenerek haftayı altın değerinde 3 puanla kapattı. Ev sahibi ekip Doğancı’ya GHE karşısında galibiyeti getiren golleri Cemal Cemsal, Cenker Pehlivan ve Olgun İncesun kaydetti. Doğancı maçın ilk yarısını Cemal’ın golü ile 1-0 önde kapatırken, ikinci devrede de 74. Dakikada penaltıdan Cenker ve 87’de Olgun ile 2 gol daha bularak maçı 3-0 kazandı