Doğancı yolu yarıladı

K-PET Birinci Lig'den, BTM Birinci Lige düşecek üçüncü takımın belirleneceği play out maçlarında tek kazanan takım olan Doğancı, ligde kalma yolunda büyük avantaj elde etti

K-PET Birinci Lig'de normal sezonu son 2 sırada tamamlayan Mehmetçik ile Görneç’ten sonra BTM Birinci Lige düşecek üçüncü ve son takımın belirleneceği play out maçları dün başlarken, günün tek kazananı olan Doğancı, ligde kalma yolunda büyük avantaj elde etti. Doğancı, Çanakkale maçını kazandığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek.

Bostancı Bağcıl, Doğancı, Çanakkale ve Lapta takımları arasında oynanan play out ilk maçları sonunda Doğancı liderliğe yükseldi. Play out maçlarına son sırada başlayan Lapta, ilk maçını da kaybederken, rakiplerinin daha da gerisine düştü. Lapta kalan 2 maçını da kazanmak zorunda olacak.

Play Out maçlarının ikincileri 12 Mayıs Cumartesi günü, üçüncü ve son maçlar ise 16 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

K-Pet Birinci Lig Play- Out grubunda alınan sonuçlar şöyle:

B.Bağcıl-Çanakkale: 0-0

Doğancı-Lapta: 2-1

K-Pet Birinci Lig Play-Out grubu puan durumu şöyle:

Doğancı, 21 puan Bostancı Bağcıl, 20 puan Çanakkale, 19 puan Lapta, 17 puan

K-Pet Birinci Lig Play-Out grubu haftanın programı şöyle:

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Lapta – Bostancı Bağcıl

Girne Mete Adanır Stadı: Çanakkale – Doğancı

(Maçlar 12 Mayıs Cumartesi günü saat 16:30’da oynanacak)