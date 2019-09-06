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Doğancı 'yokum' dedi

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Doğancı 'yokum' dedi
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K-PET Birinci Lige katılmaya karar veren Doğancı, geçen süre içerisinde yönetim ve takım oluşturamadı.
Yalnız kalan başkan Cemal Tabak da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna, K-PET Birinci Lige katılmayacaklarını bildiren yazıyı verdi.

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