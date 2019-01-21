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Doğancı transfer bombalarını patlattı

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Doğancı transfer bombalarını patlattı
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Doğancı kiralık transfer döneminin son gününde 3'ü K-PET Süper Lig'den biri de Türkiye'den 4 transfer birden gerçekleştirdi. Doğancı, Esentepe'den Mahmut Amasyalı, Küçük Kaymaklı'dan kaleci Süleyman Langer ve Lefke'den Okan Gün'ü transfer etti. Okan'ın transferinde Doğancı Construction kulübe katkı koydu. Türkiyeli defansif orta saha futbolcusu Hasan Ilıcan da ikinci devrede Doğancı forması giyecek.

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