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Doğancı morardı

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Mormenekşe, Haldun Oktay yönetiminde ilk maçına çıkan Doğancı’yı mağlup ederek ikinci devreye iyi bir başlangıç yaparken, Doğancı ikinci devreye de kötü başladı

Doğancı morardı
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K-Pet 1. Lig’de zirve hedefindeki Mormenekşe ile alt sıralardan uzaklaşma hedefinde olan Doğancı’nın mücadelesinde ev sahibi Mormenekşe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Cemal Balses Stadı’nda oynanan ve Hüseyin Özkan, Ali Akçınar, Latif Erişmen hakem üçlüsünün yönettiği Mormenekşe ile Doğancı arasındaki maçın ilk devresinde her 2 takım da gol pozisyonları bulmasına rağmen gol atamadılar.

İkinci devre Mormenekşe baskısında geçti. Kapalı savunma anlayışı ile oynayan Doğancı ise kontara ataklarda gol bulmaya çalıştı.

Mormenekşe 52’de Furkan ile 1-0 öne geçerken, Doğancı, 58’de skoru 1-1 yaptı. Mormenekşe’de, 83’te savunmadan ileriye çıkan Ahmet Arıtaş galibiyet golünü attı. 2-1

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