Doğancı maçının yeri değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde altıncı hafta maçlarının maç bilet fiyatları açıklandı. K-Pet 1.Lig’de tüm karşılaşmalara giriş ücreti 20 TL olacak.
Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 28 Ekim Pazar günü oynanacak olan Doğancı – Yeni Boğaziçi, maçının yerini değişirken, maçı Lefke 16 Ağustos Stadı Stadı’na aldı.
Haftanın programı ve karşılaşmaların bilet fiyatları şöyle:
K-PET Süper Lig’de 6. hafta programı
26 Ekim Cuma, Saat 18:00
Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı, 30 TL
27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Yenicami – GHE, Atatürk Stadı, 20 TL
Doğan Türk Birliği – GG, Mete Adanır Stadı, 25 TL
Cihangir – Gönyeli, Cihangir Stadı, 30 TL
28 Ekim Pazar, Saat 14:30
Küçük Kaymaklı – Binatlı, Ruso Stadı, 30 TL
BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı, 20 TL
M.A Yeşilova – TOL, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, 20 TL
29 Ekim Pazartesi, Saat 18:00
MTG – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, 30 TL
K-PET Birinci Lig
27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Özkayım Stadı
Yalova – Karşıyaka, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
Göçmenköy Maraş, Göçmenköy Stadı
Akova – Hamitköy, Eray Vudalı Stadı
28 Ekim Pazar, Saat 14:30
Mesarya – Değirmenlik, Dörtyol Stadı
Düzkaya – Bostancı Bağcıl, Nihat Bağcıer Stadı
Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı
Doğancı – Yeni Boğaziçi, 16 Ağustos Stadı Stadı