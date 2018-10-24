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Doğancı maçının yeri değişti

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Doğancı maçının yeri değişti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde altıncı hafta maçlarının maç bilet fiyatları açıklandı. K-Pet 1.Lig’de tüm karşılaşmalara giriş ücreti 20 TL olacak.

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 28 Ekim Pazar günü oynanacak olan Doğancı – Yeni Boğaziçi, maçının yerini değişirken, maçı Lefke 16 Ağustos Stadı Stadı’na aldı.

Haftanın programı ve karşılaşmaların bilet fiyatları şöyle:

K-PET Süper Lig’de 6. hafta programı

26 Ekim Cuma, Saat 18:00

Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı, 30 TL

27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Yenicami – GHE, Atatürk Stadı, 20 TL 

Doğan Türk Birliği – GG, Mete Adanır Stadı, 25 TL

Cihangir – Gönyeli, Cihangir Stadı, 30 TL

28 Ekim Pazar, Saat 14:30

Küçük Kaymaklı – Binatlı, Ruso Stadı, 30 TL

BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı, 20 TL

M.A Yeşilova – TOL, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, 20 TL

29 Ekim Pazartesi, Saat 18:00

MTG – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, 30 TL

K-PET Birinci Lig

27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Özkayım Stadı

Yalova – Karşıyaka, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Göçmenköy Maraş, Göçmenköy Stadı

Akova – Hamitköy, Eray Vudalı Stadı

28 Ekim Pazar, Saat 14:30

Mesarya – Değirmenlik, Dörtyol Stadı

Düzkaya – Bostancı Bağcıl, Nihat Bağcıer Stadı

Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı

Doğancı – Yeni Boğaziçi, 16 Ağustos Stadı Stadı

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