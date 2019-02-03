Doğancı ikinci devrede coştu

Değirmenlik karşısında ilk devreyi mağlup kapatan Doğancı, ikinci devrede adeta coşarken, 15 dakikada 4 gol atarak rakibini mağlup etti. Mehmet Toros, 1 dakikada 2 gol attı

K-PET Birinci Lig’de alt sıralarda uzaklaşmak isteyen Doğancı ile son sıradan kurtulma umudu ile ikinci devreye başlayan Değirmenlik arasında oynanan maça konuk Değirmenlik etkili başladı.

Yeni transferi Mustafa Çelik’in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Değirmenlik kalecisi Onurhan, 1-0’dan sonra rakibin 2 önemli atağını önlerken, devre 0-1 sonuçlandı.

İlk devreyi mağlup kapatan Doğancı, ikinci devrede adeta coşarken, 15 dakikada 4 gol attı. Mehmet Toros, 62 ve 63. dakikalar içerisinde 2 gol atarken, 68’de İsmail, 77’de ise hat trick yapan Mehmet Toros’un golleriyle skor 4-1 oldu. Maçın skorunu belirleyen golü Değirmenlik’ten Necati atarken, Doğancı rakibini 4-2 mağlup etti.