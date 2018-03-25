Doğancı, Hamitköy’ü madara etti

Doğancı, hakemlerin kötü yönetim sergilediği maçta Hamitköy’ü deplasmanda mağlup ederek ligde kalma yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İkinci devrede büyük bir düşüş yaşayan Hamitköy ise bir maçı daha kaybedip, play off iddiasından da uzaklaşmaya başladı

Stad: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Sabriye Atikoğlu, Ali Akçınar

Hamitköy: Kemal, Onur (Hakan), Deniz, Umut, Ragıp, Ender, Hüseyin Çıdamlı, Tufan (Hasan), Toykan, Özgür, Mahmut

Doğancı: Adnan, Azmi, Uğur, Hüseyin Akaçalı (Mustafa), Hüseyin Karava, Salih Düzbeyaz (Olgun), Ersen, Gökhan (Burç), Cenker, Cemal, Salih Oyal

Goller: 3.Dk Cenker, 7.Dk, 53.Dk Gökhan, 65.Dk Salih Oyal, 67.Dk (DOĞANCI), 11, 50 ve 75.Dk Mahmut, 88.Dk Özgür (HAMİTKÖY)

K-PET 1.Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelen Hamitköy ile Doğancı mücadeleyi takip eden futbolseverlere gol şöleni sundu.Tam bir gol düellosu şeklinde geçen mücadeleden 4-5 galip ayrılmayı başaran Doğancı, ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde ederken; Hamitköy kötü gidişini sürdürerek bir üst lige çıkma yolunda ağır bir darbe aldı.

Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan maça rüzgarı arkasına alan Doğancı daha etkili başlarken, her 2 devrede de skor avantajını korumayı başardı. Hamitköy ise kötü yönetim gösteren hakem üçlüsünün kararlarına yoğun itirazlarda bulundu. Özellikle Hamitköy’ün penaltı beklediği 64. Dakikadaki pozisyona devam kararı verilmesi ve sonrasında gelişen atakta Doğancı’nın 4. Golü atması, Serkan Durmaz’a tepkilerin artmasına neden oldu.

3.Dk: Doğancı atağında Cenker ceza sahası dışından etkili bir vuruşla topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 0-1 DOĞANCI

7.Dk: Doğancı'da kullanılan köşe atışında oluşan karambolda Friday'in yüzüne çarpan topa son dokunan Gökhan’ın vuruşunda filelere gitti. HAMİTKÖY 0-2 DOĞANCI

11.Dk: Hamitköy atağında Ender soldan ceza sahasına girdi ve pasını gerideki Mahmut'a çıkardı. Mahmut'un vuruşunda top filelere gitti. HAMİTKÖY 1-2 DOĞANCI

21.Dk: Hamitköy atağında Toykan'ın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Mahmut, kaleci Adnan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak savunmada Hüseyin topu çizgiden çıkardı.

50.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde rakiplerinden sıyrılan Toykan'ın vuruşunda top kaleci Adnan'dan geri geldi. Dönen topu tamamlayan Mahmut skora dengeyi getirdi. HAMİTKÖY 2-2 DOĞANCI

53.Dk: Doğancı atağında Gökhan Emreciksin, Onur'dan sıyrılıp ceza sahası içerisine girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 2-3 DOĞANCI

65.Dk: Doğancı kontra atağında savunma arkasına sarkan Salih, kaleci Tolga'nın kalede olmamasını iyi değerlendirerek aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 2-4 DOĞANCI

67.Dk: Doğancı atağında Burç’un vuruşunda top filelere gitti. HAMİTKÖY 2-5 DOĞANCI

75.Dk: Hamitköy atağında Toykan'ın pasıyla topla buluşan Mahmut'un vuruşunda top filelere gitti. HAMİTKÖY 3-5 DOĞANCI

88.Dk: Hamitköy'de kazanılan frkiği kullanan Özgür'ün vuruşunda top filelere gitti. HAMİTKÖY 4-5 DOĞANCI

,Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Doğancı önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.