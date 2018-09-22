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Doğancı deplasmanda güldü

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Doğancı deplasmanda güldü
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K-PET Birinci Lig’de Haldun Oktay yönetiminde sezona giren Doğancı, Değirmenlik deplasmanından 3-2 üstünlükle ayrılarak sezona 3 puanla girdi. Doğancı’nın gollerini Hasip, Mehmet ve Cahit atarken, Değirmenlik’in golleri Arif ile Burak’tan geldi.

Mormenekşe tek attı

Mormenekşe, Yalova ile kendi evinde oynadığı maçı 1-0 kazanarak, sezona galibiyetle başladı. Maç boyunca çok koşan Mormenekşe’ye 3 puanı getiren golü Emre attı.

Göçmenköy son dakikada kazandı

Göçmenköy, Düzkaya karşısında son dakikada oyuna kısa süre önce giren Mehmet Göçben’in attığı golle maçı 3-2 kazandı. Göçmenköy’ün diğer gollerini Kemal Uçaner attı.

Üstünlüğü koruyamayan Düzkaya’nın gollerini, Süleyman ve penaltıdan Hasan Özçelik kaydetti.

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