Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Doğancı'da, kulüp başkanı ve teknik adam belirlenirken yeni sezon hazırlıklarına kısa süre içerisinde başlanması bekleniyor.

Doğancı'da yapılan genel kurulda kulüp başkanlığına yeniden Cemal Tabak seçildi. Ancak Cemal Tabak'ın yönetim içerisinde yapılacak değerlendirmede başkanlığı bir arkadaşına devredip, yönetici olarak görevini sürdürmesi ihtimali de bulunuyor.

Bu arada Doğancı yönetimi, takımı çalıştıracak teknik adamı belirlerken, geçtiğimiz sezon da takımda bir süre görev yapmış olan Haldun Oktay ile anlaştı.

Doğancı'da şu anda var olan sıkıntı ise U21 Takımı'nın oluşturulmasında yaşanırken, bu sıkıntının aşılmasına çalışılıyor.