Cemal Tabak'ın başkanlığa devam kararından sonrasında lige katılma kararı alan Doğancı, henüz teknik adamını belirlemezken, kadrosunu da oluşturamadı

K-PET Birinci Lige katılma yönünde sıkıntılar yaşayan Doğancı, fikstür çekim günü lige katılma kararı almıştı.

Cemal Tabak'ın başkanlığı bırakma kararından vazgeçmesi sonrasında lige katılma kararı alan Doğancı henüz teknik adamını belirlemezken, kadrosunu da oluşturamadı.

Şu anda yurt dışında olan başkan Cemal Tabak, camianın ilgisizliğinin de sürdüğünü açıklarken, kulübün durumu ile ilgili şunları söyledi:

"Kulüp için 4 - 5 kişi uğraşıyoruz. Ama camianın ilgisizliği devam ediyor. Kısacası Doğancı'da kaos sürüyor. Takım kurma yolunda henüz adım atamadık. Teknik adamımız da henüz belli değildir. Genç takım için ise 5 - 6 oyuncu bulduk.

Ben Türkiye'den döndükten sonra teknik adam belirleme, kadro oluşturma çalışmalarına ve genç takımı kurma adına yoğun bir tempo içerisine gireceğiz."