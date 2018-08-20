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Doğancı'da görev yine Tabak'a kaldı

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Doğancı'da görev yine Tabak'a kaldı
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Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Doğancı'da başkan ve yönetim kurulunun belli olmaması sıkıntı yaratırken, geçtiğimiz sezon kulüp başkanı olan Cemal Tabak'ın görevine devam etmesi konusunda ikna olduğu öğrenildi.

Yaz aylarında yapılan girişimlerde yeni bir başkan adayının çıkmaması, kulübü zora sokmuş, birçok takımın yeni sezon hazırlıklarına başladığı dönemde kulüp sahipsiz kalmıştı. Kulübün kısa süre içerisinde toparlanarak, teknik adamı belirleyip, yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

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