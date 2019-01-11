Doğancı bombaları patlattı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Doğancı, geçtiğimiz sezon Lapta’da forma giyen Türkiyeli forvet İsmail Demir ile kadrosunu güçlendirirken, Sarp Çevik ile yollarını ayırdı. Öte yandan eski futbolcusu Azmi’yle anlaşan Doğancı, A. Yeşilova’dan ise Kemal Yıldırım’ı reklerine bağladı.
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