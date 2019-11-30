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Doğan’a kaymaklı galibiyet

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Doğan Türk Birliği, eksiklerden dolayı farklı bir savunma kurgusu ile çıktığı Küçük Kaymaklı maçını Babacar’ın golleriyle 2-0 kazanırken, zirveye tırmanışını sürdürdü. Küçük Kaymaklı ise Okafor’un penaltı kaçırdığı maçı kaybederek üst üste ikinci mağlubiyetini alıp düşüşünü sürdürdü

Doğan’a kaymaklı galibiyet

Yer: Şht Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener,Hüseyin Özaşık,Olgun Canik
Kaymaklı:  Efe ,Bahadır ,(Dk.24 Berkem) Talat ,Yusuf ,Taner ,Sena ,(Dk.73 Asare) Rifat, Barkın (Dk.64 Muhammet) Mehmet ,Osi, Okafor
DTB: Cem ,Kenan ,Koral ,Ali ,Afün ,Aydın ,Babacar (Dk.90+2 Erdi) Erdinç (Dk.86 Emek)
Selim ,Billy ,Weston (Dk.89 Çağrı)
Goller: Dk.14 ve 72 Babacar (Doğan Türk Birliği)

K-Pet Süper Ligin 12. haftasında Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Doğan Türk Birliği, zirve takibini sürdürdü.

Küçük Kaymaklı’da Okafor'un penaltısını kaleci Cem kurtardı. Doğan Türk Birliği’nin golleri Babacar 2 kaydederken, Billy iyi futbolu, Erdinç ise orta sahadaki mücadelesi ile dikkat çekti. Doğan Türk Birliği aldığı 3 puanla 22 puana yükselirken, Küçük Kaymaklı 17 puanda kaldı.
 

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