“ Doğan’a karşı nasıl oynanması gerekirse öyle oynayacağız”

Akova’nın teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, Doğan Türk Birliği ile oynayacakları Kıbrıs Kupası maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken, Doğan’a karşı nasıl oynanması gerekirse öyle oynayacaklarını söyledi

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig’de zirve mücadelesi veren ve Kıbrıs Kupası’nda da mücadele edecek olan Akova’nın teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, oynayacakları Kıbrıs Kupası maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

19-20 Ocak’ta oynanacak olan Kıbrıs Kupası maçlarında K-PET Süper Lig’de şampiyonluk iddiasında olan Doğan Türk Birliği ile oynayacakları maç öncesinde Eralp Şerifoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Kıbrıs Kupası’nda rakibimiz olan Doğan Türk Birliği’nin camiasını, başkanını, teknik heyetini ve yöneticilerini çok seviyorum. Tümü de çok iyi arkadaşlarımdır.

Futbolumuzun büyük camialarından olan Doğan Türk Birliği hedefleri olan bir kulüptür. Keşke kupada eşleşmeseydik. Onları köyümüzde ağırlamak olacaktan dolayı çok mutluyuz.

Doğan Türk Birliği’ne karşı nasıl oynanması gerekirse öyle oynayacağız. Zaten bizim için lig öncesinde bundan daha güzel bir hazırlık maçı olamaz.”