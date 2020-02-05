Doğan zorlanmadan turladı

Doğan Türk Birliği ideal 11’inden farklı bir 11 ile sahaya çıkan Hamitköy’ü zorlanmadan mağlup ederek turu geçen taraf oldu

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur mücadelesindedün Mete AdanırStadı’nda Doğan Türk Birliği ile Hamitköykarşı karşıya geldi. Hamitköy, Pazar günü oynayacağı kritik Binatlı maçını düşünerek maça ideal 11’inden 4 futbolcuyla çıkarken, Doğan Türk Birliği rahat bir tempoda geçen mücadeleyi 3-0 kazanarak ismini çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Centilmence geçen maçta kart dahi çıkmazken, Doğan Türk Birliği’denWeston’un 2 şutu direkten döndü. Dk. 2, Michael Mahmut ceza alanı içinde Rasaq'ı düşürdü. Evren Karademir’in penaltı kararından sonra Kenan vuruşu kullandı.Kaleci Emre topu tokatlayarak gol olmasını önledi. Dk 20Weston ara pası ile Selim’i buluşturdu. Selim yerden vuruşla topu filelere gönderdi.1-0 Dk. 25 Aydın sağ kanattan kesti. Rasaq ayak içi ile topu filelere bırakınca ilk devre skoru belirlendi. 2-0 Dk. 46, Aydın yine sağdan topu kale içine ortaladı, Westondokandı. 3-0 Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı 3-0 kazanan Doğan Türk Birliği turu geçen taraf oldu.