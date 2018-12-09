Doğan zor deplasmandan, mutlu çıktı

Doğan Türk Birliği, zorlu Cihangir deplasmandan, 3 puanla ayrılıp ligde 3. sıraya yükseldi. Kadro sıkıntısı yaşayan Cihangir evinde mağlup olarak sıralamada rakibinin gerisine düştü

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Cemal Sarı, Halil E.Canaloğlu, Hüseyin Özkan (4)

CİHANGİR: Türkkan, Ertan, Çağlar (70.Dk Eser), Salih, Mikail, Erol, Doğan (67.Dk Ömer), Ali, Victory, Uche, Nurettin (55.Dk Emeka)

DOĞAN T.BİRLİĞİ: Dursun, Serhan, Ahmet Sönmez, Aydın, Çağrı (90.Dk Koral), Bayram, Sercan, Raheem, Ahmet Kömürcü (68.Dk Selim), Kenan (85.Dk Yiğitcan), İbrahim

GOLLER: 59.Dk Ertan (KK), 69.Dk İbrahim Çıdamlı(DTB)

K-PET Süper Lig'de şampiyonluk iddiasından uzaklaşan Doğan Türk Birliği, buna rağmen ligi bırakmazken, zorlu Cihangir deplasmandan, 3 puanla ayrılıp ligde 3. sıraya yükseldi. Kadro sıkıntısı yaşayan Cihangir evinde mağlup olarak sıralamada rakibinin gerisine düşüp zirve takibinde geride kaldı. Cihangir’de Fırat ve takımdan ayrılan Musa, Doğan Türk Birliği’nde ise cezalı olan Emek ve Cemal bu karşılaşmada yer almadılar.

Az pozisyonlu geçen ilk yarıda, 13.dakikada Doğan Türk Birliği üst kale direğinden dönen topu haricinde tehlike yaşanmazken devre 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya da her iki takım temkinli başlarken, 59. dakikada Ahmet Sönmez’in kaleye şutunda dışarıya gitmekte olan topa Ertan ayak koyunca kaleci Türkkan’ı yanıltan top ağlara gitti ve Doğan Türk Birliği maçta 1-0 öne geçti. 69.dakikada soldan hızlı gelişen atakta İbrahim Çıdamlı’nın vuruşunda top ağlara gidince Doğan Türk Birliği skoru 2-0 yaptı. Maçta geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası sonucu değiştirmeyince karşılaşma da ikinci yarıda atılan gollerle Doğan Türk Birliği’nin 2-0 üstünlüğünde son buldu.