Doğan zirve için kanatlandı

Şampiyonluk mücadelesi veren Doğan Türk Birliği, hakem kararlarının damga vurduğu, Mağusa Türk Gücü’nde Adil ve Arif’in kırmızı kart gördüğü maçı 2 farkla kazanıp, ikinciliğe yükselerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. MTG aldığı mağlubiyetle play out hattına geriledi

Yer: Mağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Zekai Töre, Sertan Alkın, Hasan Eriş

Mağusa Türk Gücü: Türkkan, Yusuf(82’Emre Özsin), Erdoğ, Sami, Yasin, Adil, Nevzat(57’Mehmet Gürlü), Kaan(46’Arif), Halil Turan, Dinopeter, Malik

Doğan Türk Birliği: Ozan, Ahmet Sönmez, Hasan Kanlı, Tunahan, Aydın, Rahemm, Ahmet Coşkun(89’Afün), Kenan, Selim, Okafor(80’Ahmet Saygı), Jay Jay(83’Ceylan)

Goller: 26’Okafor, 75’Jay Jay (DTB)

Kırmızı Kartlar: 27’Adil Uçar, 75’Arif Uysal (MTG)

K-Pet Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile şampiyonluk mücadelesi veren Doğan Türk Birliği, Mağusa Canbulat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk Doğan Türk Birliği'nin 2-0 üstünlüğünde sonuçlandı.Doğan Türk Birliği'ne galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Okafor ve 75. dakikada Pamboe kaydetti. Mücadelenin 29. dakikasında Mağusa Türk Gücü Adil, 81. dakikasında ise Arif kırmızı kart gördü.

K-Pet Süper Ligin 26.Haftasında Mağusa Türk Gücü deplasmanına konuk olan Doğan Türk Birliği 2-0 galip gelerek zirve yarışında ilerledi.

8.dakikada Yusuf Beyazi’nin hatasında Ahmet Coşkun topu kazandı, vuruşunu yaptı ancak kaleci Türkkan mutlak bir golü önledi. 26.dakikada Okafor’un uzak mesafeden güzel vuruşu filelere gitti ve DTB 1-0 öne geçti. 27.dakikada Kenan’ın soldan ortasında Okafor’un tek vuruşu az farkla dışarıya gitti. 28.dakikada MTG futbolcusu Adil Uçar, itirazlarından dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 35.dakikada Kenan’ın pasında Selim’in rövaşata vuruşu dışarıya gitti. 38.dakikada Kenan’ın ortasında Selim’in kafa vuruşu dışarıya gitti. İlk devreyi DTB 1-0 önde tamamladı. 63.dakikada Kenan’ın pasında Okafor’un vuruşu dışarıya gitti. 64.dakikada Dinopeter’in vuruşunu kaleci Ozan çeldi. 75.dakikada Aydın’ın ortasında Jay Jay’ın kafa vuruşu filelere gitti ve skor 2-0 oldu. 79.dakikada oyuna sonradan dahil olan Arif Uysal, itirazlarından dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve MTG 9 kişi kaldı. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca Doğan Türk Birliği, zorlu MTG deplasmanında 2-0 kazandı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Bu galibiyetle Doğan Türk Birliği puanını 50'ye yükselterek maç fazlasıyla lider Yenicami'nin 2 puan gerisine geldi. Mağusa Türk Gücü ise 33 puanda kalarak play-out hattına düştü.