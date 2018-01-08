Doğan, Türkiye’de bileniyor

Doğan Türk Birliği, ikinci devre hazırlıları çerçevesinde 6 günlük kamp için Türkiye'ye gitti

K-PET Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Doğan Türk Birliği, ikinci devre hazırlıları çerçevesinde dün Türkiye'ye gitti.

Antalya Side’de Sense Drlux Hotel’de 8 - 13 Ocak tarihleri arasında kamp yapacak olan Doğan Türk Birliği’nin kamp kadrosunda 26 kişi yer alıyor. Günde çift veya üç idman yapmayı hedefleyen Doğan Türk Birliği, kamp sırasında 1 de hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

YENİCAMİ YABANCISIZ GİTTİ

Bu arada K-PET Süper Lig lideri Yenicami de dün ikinci devre hazırlıları çerçevesinde Türkiye'ye gitti. Yenicami’nin yabancıları John Ebuka ile John Okoli ve Oladele ise vize sorunu nedeniyle Türkiye'deki kampa gidemediler.