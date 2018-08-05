Doğan Türk Birliği'nin televizyonu var

K-PET Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda şampiyonluk hedefinde olacak olan Doğan Türk Birliği, transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken kurumsallaşma adına da önemli ilerlemeler kaydediyor.

Doğan Türk Birliği kulübü, kulübün resmi facebook sayfasından sonra Doğan Türk Birliği TV'yi de hizmete koyarak camiası ve futbolseverlere ulaşıyor.

Ülkemizde pek yaygın olmayan kulüp televizyonculuğu konusunda bir adım öne geçen Doğan Türk Birliği, Doğan Türk Birliği TV ile takımın transferlerini, antrenmanlarını, maçlarını ve etkinliklerini yayınlayarak, güzel bir örnek oluşturdu.