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“Doğan Türk Birliği'ni küçümsemiyoruz”

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Gençler Birliği sportif direktörü Rifat Berkel, puansız son sırada yer alan Doğan Türk Birliği'ni küçümsemediklerini açıkladı

“Doğan Türk Birliği'ni küçümsemiyoruz”
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Gençler Birliği, K-PET Süper Lig'in dördüncü haftasında puansız son sırada yer alan Doğan Türk Birliği'ne konuk olacak.

Cumartesi oynanacak olan maç öncesinde Gençler Birliği sportif direktörü Rifat Berkel, açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Doğan Türk Birliğini küçümsemiyoruz. Girne'deki maça da puan veya puanlar almak için gideceğiz. Hafta sonunda deplasmanda oynayacağımız Doğan Türk Birliği, 3 hafta sonunda puansız olmasına rağmen, yönetimi,teknik heyeti ve kaliteli futbolcu kadrosu ile daima dikkat edilmesi gereken bir rakiptir. Bunun bilinci içerisinde maça hazırlanıyoruz. Rakibimizi kesinlikle küçümsemiyoruz. Geçen hafta Yenicami maçında gösterdiğimiz mücadeleyi göstermemiz halinde Girne 'den puan veya puanlar alarak ayrılacağımıza da inancım tamdır.  Transferin son gününde takıma kazandırdığımız yabancı futbolcuların oyunu ve mücadelelerine de geçerli not verdim. Hem kendi takımıma hem de tüm takımlara hafta sonunda oynanacakları maçlarda başarılar dilerim.

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