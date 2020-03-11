Doğan tura kanatlanmayı başardı

Doğan Türk Birliği, son anlarında sıkıntılı anlar yaşamasına rağmen Göçmenköy’le 2-2 berabere kalarak yarı finale adını yazdırdı. Maçın devre arasında tribünlerde meydana gelen kavgada polis ve Göçmenköy taraftarları yumruklaştılar. Göçmenköy ise iyi oynadığı maçta çıkan olaylar neticesinde motivasyonunu kaybedip kupaya veda etti

Hakemler: Evren Karademir-Necmi Bulut-Mehmet Volkan Çelik

DTB:Cem-Serhan-Ali Savaşan-Koral-Çağrı-Erdinç(dk. 77 Selim)-Aydın-Sercan-Billy(Dk. 88 Ali Akbulut)-Weston-Kenan(Dk. 62 Rasaq)

Göçmenköy: Ozan-Ömer(dk. 83 Kadir)-Rıfat-Lawal-Ahmet Hatay-Fikret-Rahmi-Mevlut(Dk. 67 Ali Uçtaş)-J. Okoli-Kenneth-Erol

Goller: Dk. 45+1 Kenan, Dk. 66 Weston(DoğanT.B)- Dk. 65 Kenneth, Dk. 90+4 Rahmi(Göçmenköy)

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Doğan Türk Birliği konuk ettiği Göçmenköy’le 2-2 berabere kalarak yarı finale adını yazdırdı.

Kemal Uçaner’in devre arasında başlattığı olaylar tribüne de sıçradı. Polis ve Göçmenköy taraftarları yumruk yumruğa kavga ettiler. Çok sayıda taraftar tutuklandı.

Dk. 7: Ömer’in sert şutu DTB ağlarına giderken, top Çağrı’nın kafasına çarparak geri geldi.

Dk. 35: Rahminin faul atışı direkten dışarı çıktı.

Dk. Fikret’in uzaktan çektiği şut ağlara giderken son anda kaleci Cem tokatlayarak topu kornere gönderdi.

45+1 :Billy’in kaleye gönderdiği topa savunma müdahale edemeyince, Kenan topu ağlara gönderdi. 1-0 Bu golden sonra Kemal Uçaner DTB yedek kulübesi ile diyaloğa girdi. Kemal’i tutmak isteyenler başaramadı. 4. Hakeme vuran Kemal hakem tarafından oyun dışına gönderildi. Kemal’in dışarı çıkarken Göçmenköy tribünlerinden birkaç kişi sahaya girdi. Polisle itiş-kakış yaşandı. Tribüne çıkan polis ile taraftarlar yaklaşık yedi dakika kavga ettiler. Bazı polisler darp edildi.

İkinci yarıda 55. Dakikada Billy mükemmel pasla Weston’u kaleci ile karşı karşıya bıraktı, Weston kötü vuruşla bu topu kaleciye teslim etti.

Dk. 65: Ahmet Hatay’ın pası ile buluşan Kenneth tüm savunmayı çalımlayarak geçti, kaleci Cem’in solunsan topu ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

Dk. 66: Billy’in pası ile buluşan Weston bu kez güzel bir vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1

Dk. 90+4: Ahmet Hatay köşe atışı kullandı, Rahmi altı pas içinde kafa ile topu ağlara göndererek skoru bir kez daha eşitledi. 2-2