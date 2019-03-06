Doğan, tur kapısını gındırdı

Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü'nü deplasmanda mağlup ederek yarı finale yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti

Yer: Şht Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Hüseyin Özaşık, Sabriye Atikoğlu

Gençlik Gücü: Seyit, Ali, Arif(Idan), Özgür(Mahmut), Debola, Prince, Gökhan, Alperen, Tayfun, Aşkın, Ümitcan

Doğan Türk Birliği: Ozan, Aydın, Serhat, İbrahim(Koral), Raheem, Sercan, Ahmet, Eko(Cemal), Çağrı, Okafor(Ali), Bayram

Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında K-PET Süper Lig ekipleri Doğan Türk Birliği, ile Gençlik Gücü, Mete Adanır Stadı nda karşılaştılar.

Maça her 2 takım da temkinli başlarken, girdikleri pozisyonları değerlendiremediler ve ilk devre 0-0 sonra erdi.

Doğan Türk Birliği, ikinci devreye hızlı başladı. Dakika 51'de İbrahim Çıdamlı'nın jeneriklik golüyle 1-0 öne geçerken, bu skoru maç sonuna kadar taşıyıp, yarı finale yükselmek için büyük avantaj elde etti.