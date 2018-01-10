Doğan, sıkı çalışıyor

Doğan Türk Birliği, ikinci devre hazırlıları çerçevesinde gittiği Antalya’da sıkı bir çalışma temposu içerisine girdi

K-PET Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Doğan Türk Birliği, ikinci devre hazırlıları çerçevesinde gittiği Antalya’da sıkı bir çalışma temposu içerisine girdi.

Antalya Side’de Sense Drlux Hotel’de 8 - 13 Ocak tarihleri arasında kamp yapacak olan Doğan Türk Birliği’nde futbolcular teknik direktör Caner Oshan ve yardımcısı Afün Girgen yönetiminde bazen çift bazen üç idman yapıyorlar. Doğan Türk Birliği, kamp sırasında 1 de hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

YENİCAMİ’NİN YABANCILARI KAMPTA

Bu arada K-PET Süper Lig lideri Yenicami de dün ikinci devre hazırlıları çerçevesinde ikinci devre arası hazırlıklarının ikinci etabını Antalya Limac Otel'deki kampla gerçekleştiriyor. 8-14 Ocak tarihleri arasında yapılan kampta günde çift atreman yapacak olan Yenicami, 1 de hazırlık maçı oynayarak ülkeye dönecek. Bu arada Yenicami’nin yabancı futbolcuları John Ebuka, John Okoli ve Oladele ise vize sorunları çözüldükten sonra kampa gittiler.