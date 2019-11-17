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Doğan Ses Çetinkaya'nın Sesi

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Çetinkaya, 10. haftaya kadar süren puan hasretini Doğan Türk Birliği karşısında sonlandırırken, 3 puanı Mustafa Yaşinses'in 3 golü ile aldı. Genç kaleci Kani'nin de yıldızlaştığı maçta Çetinkaya, Allen'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı

Doğan Ses Çetinkaya'nın Sesi

Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemlar:MustafaÖztugay,CemalSarı,BurakMandıralı,KeremEran.

Çetinkaya:Kani,Allen,Batuhan,Doğukan,Hakan, Boniface,Mustafa,Serkan,Ümitcan(Burak),Toykan(Mehmet),Ceylan(Amani)  

Doğan Türk Birliği:Cem,Ahmet,Serhan(Ali),Aydın,Emek(Salih),Sercan,Kenan,Selim (Erdinç), Babacar, Billy, Weston

Hakan Ahmet SAÇAR

K-PET Süper Ligin onuncu haftasında, henüz puanla tanışmamış Çetinkaya ile kendisine üst sıralarda yer bulmaya çalışan Doğan Türk Birliği takımları arasındaki müsabakayı, ev sahibi takım Mustafa Yaşınses 'in attığı üç golle 3-0 kazandı. 

Maçın ilk yarısında ev sahibi Çetinkaya'nın galibiyeti isteyen taraf olduğu her halinden belli olmaktaydı. Bunun sonucunda da devreyi de 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda ise, konuk Doğan Türk Birliği gol bulmak için Çetinkaya kalesine yüklenmesine rağmen, gol bulmaya muvaffak olamadığı gibi, ani gelişen iki Çetinkaya atağında kalesinde iki gol daha görerek sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve zirveden biraz daha uzaklaştı. 

Maçın 75. dakikasında Çetinkaya' dan Allen rakibine yapmış olduğu hareketten dolayı ikinci  sarı karttan, kırmızı kart görerek  oyun dışı kaldı.

21. dakikada organize gelişen Çetinkaya atağında, ceza alanı içerisinde top ile buluşan Mustafa Yaşınses,  düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

45. dakikada Doğan Türk Birliği'nin kullanmış olduğu serbest vuruşta kaleci Kani golü güçlükle önledi.

51.dakikada ceza alanı içerisinden Weston'un çekmiş olduğu şutu kaleci Kani kornere çeldi.

68. dakikada ani gelişen Çetinkaya atağında, Doğukan'ın pası ile ceza alanı içerisinde top ile buluşan Mustafa, yerden bir vuruşla kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti.2-0.

87.dakikada yine ani gelişen Çetinkaya atağında Hakan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı, karşıya kalan Mustafa Yaşınses'in vuruşunda top ağlara gitti. 3-0 Maçta başka gol olmayınca maç bu sonuçla sona erdi.  

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