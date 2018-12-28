Doğan, Serhan’la yola devam dedi

Doğan Türk Birliği, güçlü rakibi Çetinkaya’yı geriye düştüğü maçta Serhan’ın son dakika golüyle mağlup ederek, şampiyonluk hedefinde iddiasını korudu. Çetinkaya ise maçı kaybederek, üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi

YER:20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

HAKEMLER: Fehim Dayı, Fatih Bardakçıoğlu, Sabriye Atikoğlu,

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Dursun Cem, Ahmet Sönmez, Serhan, Çağrı, Aydın(DK 90+3 Tunahan), Raheem, Bayram, Sercan, İbrahim, Cemal(DK 53 Ahmet Burak), Selim(DK 86 Kenan).

ÇETİNKAYA: Cenk, Hakan(DK 77 Samet), Serkan, Batuhan, Ömer, Behiç(DK 85 Mete), Ugochukwu, Çağdaş, Faye, Tunç, Doğukan.

GOLLER: DK 53 Ahmet Burak, DK 90+1 Serhan(Doğan Türk Birliği). DK 22 Hakan(Çetinkaya).

K-Pet Süper Lig'in 15. haftasında Doğan Türk Birliği konuk ettiği Çetinkaya'yı 2-1 yenerken, şampiyonluk iddiasını korudu.

Doğan Türk Birliği, ilk devresini 1-0 geride kapattığı maçta Çetinkaya’yı maçın son dakikasında eski Çetinkayalı Serhan’ın golüyle mağlup ederek, lider ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi. Çetinkaya’nın diğer golünü, Ahmet Burak kaydetti. Çetinkaya ise ilk devrede Hakan ile gol bulmasına rağmen ikinci devrede üstünlüğünü koruyamazken, yılı ve devreyi mağlubiyetle kapatıp, 24 puanda kaldı.

10.DK: Doğan Türk Birliği kalecisi Dursun Cem’in kısa düşen pasında araya giren Faye’nin plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

15.DK: Doğan Türk Birliği’nin kazandığı serbest vuruşta İbrahim Çıdamlı’nın vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

18.DK: Doğan Türk Birliği savunmasının hatasında topu kazanan Hakan, ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

22.DK: Sağ kanattan gelişen konuk Çetinkaya atağında Ugochukwu’nun etkili ortasında Hakan yaptığı vuruş sonrası takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu.0-1

24.DK: Faye ile başlayan organize Çetinkaya atağında bu oyuncunun güzel pasında Behiç’in vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti.

25.DK: Gelişen ev sahibi Doğan Türk Birliği atağında Bayram’ın ceza alanı içerisinde vuruşu savunmadan dönerken, dönen topta Cemal’ın müsait durumda vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

36.DK: Gelişen bir başka ev sahibi takım atağında Serhan müsait pozisyonda ceza alanı içerisinde istediği vuruşu yapamadı.

58.DK: Sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Selim’in güzel ortasında ceza alanı içerisinde Ahmet Burak yaptığı vuruş sonrası skoru eşitleyen isim oldu.1-1

62.DK: Kendi topu ile pozisyonu hazırlayan İbrahim Çıdamlı’nın dönerek vuruşunda top az farkla direğin yanında dışarı gitti.

71.DK: Doğan Türk Birliği savunmasının hatasında topla buluşan Ömer müsait pozisyonda yaptığı vuruş sonrası topu dışarı gönderdi.

80.DK: Kalabalık adamla gelişen Çetinkaya atağında Aydın’ın vuruşu kaleci Cenk’ten dönerken, dönen topta İbrahim’in vuruşu Serkan’dan, Ahmet Burak’ın vuruşu ise direkten döndü.

85.DK: Gelişen konuk Çetinkaya atağında Faye’nin ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Dursun Cem iki hamlede önlemeyi başardı.

86.DK: Kenan ile başlayan bir başka ev sahibi takım atağında bu oyuncunun pasında Çetinkaya ceza alanı içerisinde Ahmet Burak’ın dönerek vuruşunu kaleci Cenk kontrol etti.

88.DK: Çetinkaya’nın Mete ile başlayan atağında Ugochukwu’nun vuruşunu kaleci Dursun Cem önlemeyi başardı.

89.DK: Gelişen bir başka Doğan Türk Birliği atağında Kenan’ın ceza alanı içinde müsait urumda yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

90+1.DK: Doğan Türk Birliği takımının sağ kanattan geliştirdiği atakta yapılan güzel ortada arka direkte Serhan yaptığı kafa vuruşu ile skoru tayin eden isim oldu.2-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma tamamlanmış oldu.