Doğan şampiyonluk parolası ile sahada

Doğan Türk Birliği önemli transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla antrenmanlara başladı. Geçtiğimiz sezonun ikincisi şampiyonluk parolasıyla sezonu açtı. 2018 - 2019 futbol sezonu açılış törenini teknik direktör Caner Özhan ve 21 futbolcu ile açan sarı lacivertli takım, ilk antrenmanı Mete Adanır Stadı'nda, yaptı.