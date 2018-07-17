Doğan şampiyonluk parolası ile sahada

Doğan Türk Birliği önemli transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla antrenmanlara başladı. Geçtiğimiz sezonun ikincisi şampiyonluk parolasıyla sezonu açtı. 2018 - 2019 futbol sezonu açılış törenini teknik direktör Caner Özhan ve 21 futbolcu ile açan sarı lacivertli takım, ilk antrenmanı Mete Adanır Stadı'nda, yaptı.
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