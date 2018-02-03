Doğan, Ruso’da kanatlandı

Doğan Türk Birliği, özellikle ilk devresi gergin geçen maçı kazanarak, ikinci devredeki ilk galibiyetini aldı. Doğan Türk Birliği, maçın genelinde üstün olan taraftı

YER: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Ahmet Özkurtuluş, Zekai Töre

KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali, Berkem, Mehmet, Turgut Kaan, Yusuf, Bayram(DK 45Efe), Franck(DK 80 Yağış), Arsene(DK 89 Tuğrul), Konan, Uğur, Hüseyin.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Ozan, Hasan(DK 88 Ahmet Saygı), Ahmet Sönmez, Koral, Emek, Rahem, Aydın(DK 90 Ceylan), Pambue(DK 73 Ahmet Coşkun), Okofor, Kenan, Selim.

GOLLER: DK 6 Uğur(Küçük Kaymaklı). DK 44 Selim, DK68 Kenan, DK 82 Ahmet Coşkun(Doğan Türk Birliği).

KIRMIZI KART: DK 45 Ali Duvarcı(Küçük Kaymaklı).

K-Pet Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Mücadele konuk Doğan Türk Birliği'nin 3-1 üstünlüğünde sonuçlandı.

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda gergi bir havada oynanan mücadelede Doğan Türk Birliği'ne galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Selim, 68. dakikada Kenan ve 82. dakikada Ahmet Coşkun kaydetti. K.Kaymaklı'nın tek golünü ise 6. dakikada Uğur attı.

İlk devrenin son bölümünde tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı pet şişeler, küfürler havada uçuştu. Ara yerde kalan spor yazarları, pet şişelerden nasibini aldı. Her 2 tarkım taraftarı da sahaya pet şişeler attılar. Bazı Küçük Kaymaklı taraftarları ise saha içerisine girdiler.

Mücadelenin 45. dakikasında K.Kaymaklı kalecisi Ali Duvarcı yoğun itirazları ve Doğan Türk Birliği teknik heyetine yönelik sözleri nedeniyle üst üste iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Ali’nin yerine kaleyi 16 yaşındaki genç kaleci Efe korudu. Efe 2 gole engel olamasa da kurtarışlarıyla güven verdi.

Bu dakikada yoğun itirazlarda bulunan DTB Teknik Direktörü Caner Oshan, yardımcısı Afün Girgen, yönetici Emirali Ferhatoğulları ve K.Kaymaklı Yardımcı Antrenörü Nazım Aktunç tribünlere gönderildiler.

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan ile yardımcısı Afün Girgen, devre arası taktiklerini tel boyunda verirlerken, ikinci devre boyunca da tellerin gerisinden takımlarını idare ettiler.

İkinci devrede varlık gösteremeyen rakibi karşısında Kenan ve Ahmet Coşkun ile 2 gol daha bulan Doğan Türk Birliği bu galibiyetle puanını 31'e yükseltirken, Küçük Kaymaklı 25 puanda kaldı.



