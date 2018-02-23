Doğan, Pulya'yı yedi bitirdi

K-Pet Süper Ligin 20. haftasının açılış maçında Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yeni Boğaziçi ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan karşılaşmanın galibi 7-1’lik skorla zirve mücadelesi veren Doğan Türk Birliği oldu

Stad:Dr. Fazıl Küçük

Hakemler:Kerem Eran,Ali Orçan,Halil Erdem Canaloğlu,Hasan Eriş

Goller:Kenan Oshan(Dk.6)Selim Saygı(57,81),Akafor(Dk.35 P),Kwame(Dk.54),Ahmet Çoskun(Dk.73,90),Mehmet Çağakan(Dk.21 P)

Yeniboğaziçi:Remzi Rıylı,Hasan Aktaş,Ahmet Yalçın,İsmail Tırlık,Hasim Girgin,Burçin Kerimoğulları(Dk.58 Zübeyir),Rüstem Özmusalar(Dk.58 Kemal),Gueye,Ramadan Ağdaç,Talat Nurtunç,Mehmet Çağakan

Doğan Türk Birliği:Ozan Mercan,Hasan Kanlı,Ahmet Sönmez,Koral Saymaz,Ramemm,Emek Kırılmaz(Dk.74 Tunahan),Kenan Oshan(Dk.75 Ahmet Saygı),Okafor,Kwame,Selim Saygı(Dk.64 Aydın)

K-Pet Süper Ligi’nin 20. Haftasının açılış maçında Yeni Boğaziçi ile Doğan Türk Birliği Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya gelirken maçın galibi konuk Doğan Türk Birliği oldu.

Doğan Türk Birliği’nin zirve hesabı Yeni Boğaziçi’nin ise dibten kurtulma hesabı yaptığı karşılaşmada Doğan Türk Birliği maçın başından sonuna kadar iyi oynayan takım olurken Selim hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu.

Dk.6:Ceza sahası dışından çekilen şu direkten döndü fakat dönen topu Selim Saygı tamamladı.0-1

Dk.21:Ramadan Ağdaç ceza sahasına girdi sola çekti fakat savunmanın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı ded.Mehmet Çağakan kazanılan penaltıyı gole çevirdi.1-1

Dk.35:Kenan Oshan savunma arkasına sarktı bom boş pozisyonda vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.1-2

Dk.54:Emek’in sağ çapraza gönderdiği topu Kwame kontrol etti sonra vurdu ve top ağlarla buluştdu.1-3

Dk.57:Savunmanın arkasına atılan topta Selim Saygı düzgün bir vuruşta topu ağlarla buluşturdu.1-4

Dk.73:Ahmet Çoskun sol çaprazdan top ile buluştu uzak köşeye gönderdi ve golünü attı.1-5

Dk.81:Sağ kanattan yapılan ortaya Selim Saygı kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.1-6

Dk.90:Son dakikada sağ kanattan gelen ortaya Ahmet Çoskun vurdu ve maçın skorunu belirledi.1-7