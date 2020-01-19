Doğan profesyonel çalışıyor

K-PET Süper Ligde şampiyonluk hedefinde olan Doğan Türk Birliği, profesyonel takımlar gibi çalışıyor.

Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan Türk Birliği yönetim kurulu, teknik heyete, Fizyoterapist, Sporcu Psikoloğu ve doktor da ekleyerek, profesyonel bir yapı oluşturdu.

Sarı lacivertli takımın AcapulcoHotel’de geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği kamp süresince Fizyoterapist Yaren Kızılşahin, Sporcu Psikoloğu Gözde Acaray ve takımın yöneticisi de olan Dr. Hasan Gümüşdağ, takımla birlikte oldular.

Doğan Türk Birliği başkan, yönetici, teknik ekip ve sporcuları da takıma yönelik kampta basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundular.