Doğan potaya girdi

Doğan Türk Birliği önemli eksiklerle çıktığı Merit Alsancak Yeşilova maçını son 8 dakikada bulduğu gollerle kazanırken, Yenicami ve Mağusa Türk Gücü'nün de mağlup olmasından faydalanıp puan farkını 5'indirdi. Galibiyette ise Selim ön plana çıktı

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Şakir Azizoğlu, Ömer Doğru

Merit A. Yeşilova: Kemal, Bayram, Mejdi, Vakkas, Ulaş, Memduh (82' Mustafa Yaşınses), Burak (67' Cemal), Hamis (56' Yasin), Mustafa Salk, Konkoni, Makoun

Doğan Türk Birliği: Cem, Serhan, Ahmet Sönmez, Aydın, Çağrı, Raheem, Bayram, Sercan (90+1' Tunahan), İbrahim Çıdamlı, Selim Saygı (90+3' Koral), Ahmet Burak Kömürcü

Goller: 82' Selim Saygı, 87' (P) Ahmet Sönmez (Doğan Türk Birliği)

K-PET Süper Lig'de şampiyonluk hedefine yaklaşmak isteyen Doğan Türk Birliği, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanının son 8 dakikasında attığı gollerle maçı kazanarak, zirve ile puan farkını 5'e indirdi. Merit Alsancak Yeşilova cephesi ise maçtan sonra hakeme büyük tepki gösterdi. Doğan Türk Birliği antrenörü Afün Girgen maç sırasında rahatsızlanırken, YDÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Maç sonunda Yeşilova başkanı Redif Nurel ile bazı taraftarlar hakem odasına giderek, hakemlere tepki gösterdiler.

10’uncu dakikada Selim’in ceza sahası içersindeki vuruşunu kaleci Kemal iki hamlede önledi.

30’uncu dakikada İbrahim’in sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Selim’in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

45’inci dakikada Hafız’ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Mustafa Salk’ın vuruşunu kaleci Cem kornere çeldi.

46’ıncı dakikada gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Ahmet Sönmez ile kaleci Cem’in arasında topa vuran Hafız’ın vuruşu kaleciden kornere sekti.

78’inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hafız’ın vuruşu yandan auta gitti.

82’inci dakikada İbrahim’in ortasında Selim’in vuruşu ağlara gitti.(0-1)

88’inci dakikada Doğan Türk Birliği takımı kazandığı penaltı atışını Ahmet Sönmez ile gole çevirince maçın skorunu da 0-2 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Doğan Türk Birliği’nin 2-0 üstünlüğünde sona erdi.