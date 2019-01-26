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Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı

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Kıbrıs Kupası 1. tur maçında Lig ekibi Akova’ya konuk olan Süper Lig’in güçlü takımı Doğan Türk Birliği golcü yeni yabancısı Okafor’un üç golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı

Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
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Stad: Akova Eray Vudalı Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Ali Karahasan

Akova: Doğuhan, Hasan Yaşinses, Salih, Derviş, İsmet Paşa, Abdullah, Aziz, Berhan(Dk.54 Ceyhun), Umut (Dk.58 Cemil), İrfan, Osman (Dk. 65 Eray)

Doğan Türk Birliği: Ozan, Serhan, Raheem, Aydın, Sercan, İbrahim Çıdamlı, Eko Barine, Kenan, Bayram (Dk. 78 Afün), Cemal (Dk. 68 Ali), Okafor (Dk. 82 Yiğit)

Goller: Dk. 15, 55 ve 79 Okafor (Doğan Türk Birliği)

İbrahim DALOĞLU

Kıbrıs Kupası 1. Tur karşılaşmasında K-Pet 1. Lig’de zirveye oynayan Akova ile K-Pet Süper Lig’in güçlü ekibi Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Konuk ekip Doğan Türk Birliği yabancı golcüsü Okafor’un ilk devrede bir ikinci devrede ise 2 gol attığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak adını 2. tura yazdırdı.

Ev sahibi Akova 72. dakikada kazandığı penaltı atışını kullanan İrfan’ın topu dışarı atmasıyla penaltıdan yararlanamadı.

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