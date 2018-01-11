Doğan, Kocaelispor’a fark attı

Antalya’da kamp çalışmalarını sürdüren Doğan Türk Birliği, bir dönem Türkiye futboluna damga vuran Kocaelispor ile yaptığı hazırlık maçını 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı

K-PET Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Doğan Türk Birliği, ikinci devre hazırlıları çerçevesinde gittiği Antalya’da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Side’de Sense Drlux Hotel’de kamp yapan Doğan Türk Birliği’nde futbolcular teknik direktör Caner Oshan ve yardımcısı Afün Girgen yönetiminde bazen çift bazen üç idman yapıyorlar. Doğan Türk Birliği, kamp sırasındaki ilk hazırlık maçını ise bir dönem Türkiye Süper Ligi’ne damga vuran Kocaelispor ile yaptı.

Doğan Türk Birliği, Türkiye Üçüncü Lig Üçüncü Grup’ta mücadele eden rakibini Koffe 2, Kenan ve Ali’nin golleriyle 4 – 1 mağlup etti.

