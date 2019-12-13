Doğan kırmızı kartlı oyuncu oynattı

Merit Alsancak Yeşilova tarafından, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kuruluna yapılan itiraz kurul tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme neticesinde kararımız aşağıdaki gibidir:

"Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında Doğan Türk Birliği- Lapta arasında gerçekleşen U 17 Ligi A grubu müsabakasının 55.dk’sında Doğan Türk Birliği futbolcusu Efe Kande’nin, 72. Dkda ise İsa Beşli, kırmızı kartla oyundan ihraç edilip, Disiplin Kurulu kararı ile 1’er maçla cezalandırılmışlardı. Buna rağmen, Girne Pia Bella Sahasında Doğan Türk Birliği -Merit Alsancak Yeşilova U 21 müsabakasında,Doğan Türk Birliği tarafından oyuncuların bu maçta oynatıldıkları tespit edildi.

Bu nedenle de kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar. Buna uymayanDoğan Türk Birliği, Merit Alsancak Yeşilova maçında 3-0 hükmen mağlup sayıldı.