Doğan, Karadağ'dan zirveye kanatlandı

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Engin Akkagün
Lefke Mehmet ,Kasım ,Okorie,Jerry ,Semih ,Yılmaz ,Armstrong ,Mustafa ,Mehmet Volkan (Dk.46 Tuncay,Yakup , Fofana
Doğan Türk Birliği: Dursun Cem ,Aydın ,Serhan (Ali),Selim ,( KenanErdinç Börekçi (Dk.65 Bayram),Sercan ,Ahmet Sönmez,Emek ,Jonathan Weston,Billy ,Babacar Diop***
Goller: Dk.32 Selim Saygı, Dk.34 Billy, Dk.77 Ahmet Sönmez, Dk.90 Jonathan Weston (Doğan Türk Birliği), Dk 48 Jerry (Lefke)
K-PET Süper Ligde ikinci hafta karşılaşmasında ligin şampiyonlukta iddialı ekiplerinden Doğan Türk Birliği, zorlu Karadağ deplasmanında Lefke'ye konuk oldu.
Lefke 16 Ağustos Stadında oynanan maçta konuk Doğan Türk Birliği sahadan 4-1 galip ayrılarak ikinci maçında ikinci galibiyetini de 4 golle aldı.
Doğan Türk Birliği, zorlu Karadağ deplasmanında Lefke'yi 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Doğan Türk Birliği'nin gollerini Selim, Billy, Ahmet Sönmez ve Wesyon kaydetti. Lefke'nin tek golü Jerry'den geldi.
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8
|
1
|
7
|
6
|
2.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8
|
1
|
7
|
6
|
3.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
9
|
3
|
6
|
6
|
4.
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5
|
1
|
4
|
4
|
5.
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7
|
5
|
2
|
4
|
6.
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
7.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5
|
6
|
-1
|
3
|
8.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2
|
5
|
-3
|
3
|
9.
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3
|
3
|
0
|
2
|
10.
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
-1
|
1
|
11.
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2
|
4
|
-2
|
1
|
12.
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2
|
5
|
-3
|
1
|
13.
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
4
|
-4
|
1
|
14.
|
1
|
0
|
0
|
1
|
3
|
4
|
-1
|
0
|
15.
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3
|
7
|
-4
|
0
|
16.
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
9
|
-8
|
0