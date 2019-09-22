 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
3 0
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
24 0
 
Mishalili, Cihangir masalı
Mishalili, Cihangir masalı
90 0
Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model
Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model
16 0
Akdoğan'da stad tepkisi
Akdoğan'da stad tepkisi
444 0
Girne’de ses kirliliği hat safhada
Girne’de ses kirliliği hat safhada
24 0
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
19 0
banner82

Doğan, Karadağ'dan zirveye kanatlandı

banner27

Doğan Türk Birliği, zorlu Karadağ deplasmanında Lefke'yi 4-1 mağlup ederek, ikinci galibiyetini de 4 golle alırken, zirvedeki yerini korudu

Doğan, Karadağ'dan zirveye kanatlandı
banner267

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Engin Akkagün

Lefke Mehmet ,Kasım ,Okorie,Jerry ,Semih ,Yılmaz ,Armstrong ,Mustafa ,Mehmet Volkan (Dk.46 Tuncay,Yakup , Fofana

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem ,Aydın ,Serhan (Ali),Selim ,( KenanErdinç Börekçi (Dk.65 Bayram),Sercan ,Ahmet Sönmez,Emek ,Jonathan Weston,Billy ,Babacar Diop***

Goller: Dk.32 Selim Saygı, Dk.34 Billy, Dk.77 Ahmet Sönmez, Dk.90 Jonathan Weston (Doğan Türk Birliği), Dk 48 Jerry (Lefke)

K-PET Süper Ligde ikinci hafta karşılaşmasında ligin şampiyonlukta iddialı ekiplerinden Doğan Türk Birliği, zorlu Karadağ deplasmanında Lefke'ye konuk oldu.

Lefke 16 Ağustos Stadında oynanan maçta konuk Doğan Türk Birliği sahadan 4-1 galip ayrılarak ikinci maçında ikinci galibiyetini de 4 golle aldı.

Doğan Türk Birliği, zorlu Karadağ deplasmanında Lefke'yi 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Doğan Türk Birliği'nin gollerini Selim, Billy, Ahmet Sönmez ve Wesyon kaydetti. Lefke'nin tek golü Jerry'den geldi.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

2

2

0

0

8

1

7

6

2.

YENİCAMİ AK

2

2

0

0

8

1

7

6

3.

CİHANGİR GSK

2

2

0

0

9

3

6

6

4.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

2

1

1

0

5

1

4

4

5.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

2

1

1

0

7

5

2

4

6.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

1

1

0

0

1

0

1

3

7.

BAF ÜLKÜ YURDU

2

1

0

1

5

6

-1

3

8.

GÖNYELİ SK

2

1

0

1

2

5

-3

3

9.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

2

0

2

0

3

3

0

2

10.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

2

0

1

1

0

1

-1

1

11.

HAMİTKÖY ŞHSK

2

0

1

1

2

4

-2

1

12.

LEFKE TSK

2

0

1

1

2

5

-3

1

13.

GÖÇMENKÖY İYSK

2

0

1

1

0

4

-4

1

14.

ÇETİNKAYA TSK

1

0

0

1

3

4

-1

0

15.

BİNATLI YSK

2

0

0

2

3

7

-4

0

16.

DÜZKAYA KOSK

2

0

0

2

1

9

-8

0
Etiketler; #Doğan Türk Birliği #lefke
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.