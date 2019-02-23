Doğan, İskele’den istediğini aldı

Şampiyonluk hesapları yapan Doğan Türk Birliği, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Gençler Birliği’ni ikinci yarıda Serhan’ın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup ederek zirve yarışına devam etti

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Ömer Doğru, Mert Ercan Bulut

Gençler Birliği: Tolga, Kadir, Sami, Mustafa, Sinan, Hasan, Miranda (Cenker), Berk(Sertan), Tacettin, France, İbrahim(Ahmet ).

Doğan T. B: Cem, Serhan, Çağrı, Raheem, Cemal(Ali), Aydın, Bayram, İbrahim, Eko(Yiğit), Kenan(Afün), Okafor.

Gol: Dk. 57 Serhan (DTB)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet Süper Lig’in 19. hafta karşılaşmasında düşme potasından uzaklaşmak isteyen Gençler Birliği konuk ettiği şampiyonluk mücadelesi içinde olan Doğan Türk Birliği karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kötü rüyalar görmeye devam etti.

Yeni teknik direktörü Mehmet Bolkan yönetiminde ilk kez sahaya çıkan Gençler Birliği takımı Doğan Türk Birliği karşısında iyi mücadele etmesine karşın sahadan mağlup ayrılırken, Doğan Türk Birliği takımı ise zorlu deplasmandan aldığı 3 puanın sevincini yaşadı.

Konuk ekip Doğan Türk Birliği karşılaşmaya daha atak başlarken, Gençler Birliği ise kontra atak futbolu tercih etti.

Dk. 17 Doğan Türk Birliği atağında Aydın’ın rakip ceza alanına kaldırdığı topa yükselmek isteyen Eko ile Mustafa’nın mücadelesinde Eko yerde kalırken, hakem devam dedi.

Dk. 26 Soldan gelişen Doğan atağında Çağrı’nın ortasında müsait pozisyonda Eko’nun kafa vuruşunu kaleci Tolga ayaklarıyla uzaklaştırarak gole izin vermedi.

Dk. 27 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında orta alanda Miranda’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Sami defanstan sıyrılarak ceza alanına kaldırdığı topu Doğan defansı ıskalayınca Tacettin bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak kötü bir vuruş yapan Tacettin topu yandan auta attı.

Dk. 44 Doğan’ın geliştirdiği atakta topla buluşan Kenan’ın ortasında iyi yükselen Serhan’ın kafa vuruşunu kaleci Tolga kornere çeldi. İlk yarı 0-0 tamamlandı.

Dk. 59 Doğan’ın Aydın’la sağdan gelişen atağında Gençler Birliği ceza alanı içine kaldırdığı topu Kenan kafayla önündeki Serhan’a bıraktı. Serhan ise 6 pas üzerinde yarı vole bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skoru 0-1 yaptı.

Dk. 76 Gençler Birliği atağında orta alanda topla buluşan Ahmet Kara’nın ara pasında defans arkasında topla buluşan Miranda bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı.Plase bir vuruş yapan Miranda’nın şutunda kaleci Cem gole izin vermedi.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Doğan Türk Birliği’nin 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.