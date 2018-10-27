Doğan irtifa kazanıyor

Doğan Türk Birliği, geriye düştüğü Gençlik Gücü maçını Burak, Serhan ve Lua Lua’nın iki gollüyle kazanarak, sıralamadaki tırmanışını sürdürdü. Prince ile öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamayan Gençlik Gücü ise sıralamada düşüşe geçti

Yer : Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Hakemler : Mustafa Öztugay, Engin Akkagün, Sertan Alkın Doğan Türk Birliği: Cem, Hasan, Çağrı, Raheem, Serhan, Sercan, İbrahim, Aydın(Dk 59 Cemal), Ahmet Sönmez, Burak Kömürcü(Dk 72 Selim), Kenan(Dk 46 Lua Lua) Gençlik Gücü : Mustafa, Tayfun(Dk 75 Abdullah), Mehmet(Dk 55 İltaç), Idan, Burak, Arif, Mahmut(Dk 64 Özcan), Boateng, Aşkın, Debola, Özgür Sarı Kart : Aydın(Dk 44) DTB, Tayfun (Dk 67) GG K-PET Süper Lig’de tırmanışa geçen Doğan Türk Birliği, ilk 3 haftada aldığı mağlubiyetlerden sonra dün Gençlik Gücü’nü mağlup ederek, üst üste üçüncü galibiyetini alıp, serisini sürdürdü. Gençlik Gücü ise 4 gün içinde ikinci mağlubiyetini alarak, 8 puanda kaldı. 6’ıncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet Sönmez’in altı pas içerisindeki vuruşunu kaleci Mustafa önledi. 16’ıncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Boateng, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruş ağlarla buluştu.(0-1) 26’ıncı dakikada ceza sahası dışından Boateng’in vuruşu az farkla auta gitti. 39’uncu dakikada sol kanattan İbrahim’in ortasında Burak Kömürcü’nün kafa vuruşu az farkla auta gitti. 43’üncü dakikada Aydın’ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Kömürcü’nün vuruşu ağlara gitti.(1-1) 45’inci dakikada Doğan Türk Birliği atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Serhan’ın vuruşu ağlara gitti.(2-1) 49’uncu dakikada sağ kanattan Serhan’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lua Lua’nın vuruşu ağlara gitti.(3-1) 57’inci dakikada İltaç’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Boateng’in kafa vuruşunu kaleci Cem iki hamlede önledi. 60’ıncı dakikada ani gelişen Doğan Türk Birliği atağında, Lua Lua kendi getirdiği topla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş yan kale direğind en döndü. 79’uncu dakikada Serhan’ın pası ile ceza sahasına giren Lua Lua’nın vuruşu ağlara gitti.(4-1) Karşılamanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Doğan Türk Birliği Gençlik Gücü karşısında 4-1 galip gelerek haftayı 3 puanla kapadı.