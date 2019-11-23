Doğan'ın umutları yeşerdi

Doğan Türk Birliği, son haftaların çıkışta ekibi Baf Ülkü Yurdu'nu mağlup ederek kötü gidişi sonlandırırken rakibini sıralamada geride bırakıp, zirve yarışı için umut tazeledi. Baf Ülkü Yurdu ise kötü oynadığı maçı kaybederek, 6 haftalık yenilmezlik ünvanını kaybetti

Saha: Girne Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk-Mehmet Ekşici-Necmi Bulut

DTB: Cem-Ahmet-Kenan-Koral(Dk. 78 Aydın)-Erdinç-Sercan-Ali-Selim(Dk. 87 Afün)-J. Weston-Babacar Diop-Billy Michael

BÜY: Erdoğan-Adable-Ahmet Hatay-Azat(Dk. 68 İbrahim Hatay)-Erkan(Dk. 45 Fikri)-Kossi-Hasan-Mustafa Kandil-İsaac-Atanda-Yankı(Dk. 27 Metin)

Goller: Dk. 20 Billy, 58 Ahmet Sönmez(DTB)-Dk. 4 Atanda(BÜY)

Kırmızı Kartlar: Dk. 62 Sercan(DTB)- Dk. 72 Mustafa Kandil(BÜY)

K-Pet Süper Lig'in 11.haftasında konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu ilk yarıda Billy Michael’in, ikinci yarıda da Ahmet’in attığı gollerle 2-1 yenen DTB, haftalar sonra üç puana uzandı. BÜY’nun tek golünü ilk yarıda Atanda attı. BÜY’ndan Mustafa Kandil 50. ve 72. dakikalarda gördüğü çift sarı nedeniyle, DTB’nden de Sercan 52 ve 62. dakikalarda gördüğü çift sarı kartlar nedeniyle hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldılar.

Dk. 4: Ahmet Hatay sağ çaprazdan faul atışı kullandı. Kale alanı içinde kafayı vuran savunma oyuncusu Atanda BÜY’nu 1-0 öne geçiren golü DTB ağlarına bıraktı.

Dk. 20: Sağ taraftan Weston topu BÜY ceza alanı içine ortaladı, topla buluşan Billy Michael’in çaprazdan sert vuruşu arka direk içinden ağlara gitti 1-1

Dk. 32: Sercan savunmanın arasından yerden bir topu BÜY ceza alanı içine gönderdi. Weston topla buluştu, kaleci Erdoğan’la karşı karşıya vurdu, top Erdoğan’ın ayağından geri geldi.

Dk. 58: Billy sağ taraftan topu BÜY kale alanı içine kesti, savunmadan gelen Ahmet Sönmez yükseldi topu kafa ile BÜY ağlarına bıraktı. 2-1

Dk. 62: Rakibini 52 de çektiği için sarı kart gören Sercan, 62 de bu kez sert hareketi nedeniyle 2. Sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dk. 72: 50. dakikada hakeme itirazdan sarı kart gören Mustafa, 72 de yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı ile oyun dışı kaldı.

Dk. 79: Kossi savunmayı çalımladı, sert vurdu, top uzak direk dibinden dışarı gidince maç 2-1 sona erdi.