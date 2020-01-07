Doğan'ın pençeleri, Acapulco'da bileniyor

Doğan Türk Birliği, Acapulco Otel'de kampa girerken, kampın ilk gününde Doğan Türk Birliği başkanı Bayar Piskobulu, teknik heyeti ve futbolcular basın toplantısında, spor yazarlarının sorularını cevapladılar

K-PET Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği (DTB)dün Acapulco Otel'de kampa girdi. Kampın ilk gününde Doğan Türk Birliği yönetimi ve teknik heyeti basınla da buluştu.

Basın toplantısında DTB Başkanı Bayar Piskobulu ve teknik patron Caner Oshan ilk devreyi ve hedeflerini açıklayarak spor yazarlarının da sorularını yanıtladı. Toplantıda ayrıca fizyoterapist Yaren Kızılşahin de futbolda yaralanmaların önemi ile ilgili bilgiler aktardı.

Piskobulu: Profesyonel çalışıyoruz

Başkan Bayar Piskobulu konuşmasında 6-11 Ocak tarihlerinde yapacakları kamp için özellikle tesisler konusunda Acapulco Otel'e ve sponsorlara teşekkürlerini iletti.

Piskobulu ayrıca bu sezon spor psikoloğu, fizyoterapist ve diyetisyen kontrolünde olmak üzere profesyonel anlamda çalışmalar yapmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Oshan: Hedefimiz mutlak şampiyonluk

Teknik direktör Caner Oshan ise, sezonun ilk maçlarında beklenmeyen puan kayıpları yaşasalar da devre sonunda topladıkları puanın yeterli olduğunu belirtti. Oshan, ikinci devrede telafisi olmayan bir dönemin kendilerini beklediğinin altını çizdi. Hedeflerinin her zaman olduğu gibi üst sıralar olduğunu vurgulayan Oshan, bu yılki hedeflerinin mutlak şampiyonluk olduğunu ifade etti. 4 puanlık farkın büyük bir fark olmadığını ve 15 haftada bunun kapatılabileceğini açıklayan Oshan, 13 yıldır teknik sorumlu olduğu DTB'de şu anda alt yapıdan yetişen 7 oyuncunun kadroda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Oshan ayrıca Acapulco Otel'de olağanüstü bir tesisle karşılaştıklarını ve sahaların çok iyi durumda olduğunu da sözlerine ekledi.