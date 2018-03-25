Doğan'ın inadı inat

Doğan Türk Birliği, kupaya odaklanan Cihangir ile deplasmanda oynadığı maçı kazanarak şampiyonluk iddiasını sonuna kadar sürdüreceğinin sinyallerini verirken, puan farkını da 4’e indirdi

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Ahmet Özkurtuluş, İsfendiyar Açıksöz

CİHANGİR: Rauf, Erol, Ertan, Mikail, Smart, Osei, Offor, Doğan(DK 81 Onur), Fırat, Musa(DK 30 Burak), Çağlar.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Ozan, Hasan, Selim(DK 90 Afün), Kenan, Rahem, Tunahan, Aydın, Okafor, Kwame(DK 90 Erdi), Ahmet Coşkun, Ahmet Saygı(DK 83 Ceylan).

GOLLER: DK 63 Offor(Cihangir). DK 24,73 Kenan(Doğan Türk Birliği).

K-Pet Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Cihangir ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Cihangir Stadı'nda oynanan mücadele konuk Doğan Türk Birliği'nin 2-1 üstünlüğünde sonuçlandı.

Doğan Türk Birliği'ne galibiyeti getiren golleri 24 ve 73. dakikalarda Kenan Oshan kaydetti. Cihangir'in tek golünü ise 63. dakikada Offor attı.

Doğan yardımcı antrenörü Afün Girgen’in kendisi ile aynı adı taşıyan 18 yaşındaki oğlu Afün Girgen ikinci devrede oyuna girip ilk kez Süper Lig’de forma giydi. Kupa yorgunu Cihangir ise maçı kaybetmesine rağmen play out hattı dışında kaldı.

1.DK: Sol kanattan gelişen Doğan Türk Birliği atağında Kenan’ın ceza alanı içerisinde uzak direğe yaptığı vuruş yandan auta gitti.

21.DK: Gelişen Cihangir atağında Erol’un yaptığı vuruş direğin üzerinden auta gitti.

24.DK: Doğan Türk Birliği takımının kazandığı serbest vuruşta, Kenan güzel bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu.0-1

31.DK: Doğan Türk Birliği takımının kazandığı yeni bir serbest vuruşta Kenan’ın şutunu bu kez kaleci Raif önlemeyi başardı.

41.DK: Kalabalık adamla gelişen Cihangir atağında ceza alanı içerisinde Offor’un uzak direğe yaptığı kesme vuruş iç direğe vurarak oyun alanına geri döndü.

44.DK: Sağ kanattan Ahmet Coşkun ile gelişen Doğan Türk Birliği atağında bu oyuncunun yaptığı ortada Okafor’un yaptığı kafa vuruşunu kaleci Raif önlemeyi başardı.

63.DK: Cihangir takımının yakaladığı kontra atakta Offor2un ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş kaleci Ozan’ın bakışları arasında filelere gitti.1-1

69.DK: Doğan Türk Birliği takımının kullandığı taç atışında Okafor’un aşırttığı topta kale ağzında Selim’im yaptığı kafa vuruşu dışarı gitti.

73.DK: Doğan Türk Birliği takımının kazandığı bir başka serbest vuruşta Kenan enfes bir vuruş yaparak takımını yeniden öne geçiren isim oldu.1-2

77.DK: Smart ile başlayan ev sahibi Cihangir atağında Fırat’ın ortasında Offor’un yakın mesafeden yaptığı etkili kafa vuruşunu kaleci Ozan güzel bir refleksle kornere çeldi.

90.DK: Konuk Doğan Türk Birliği atağında Selim’in ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş az farkla yandan auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle Doğan Türk Birliği 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle Doğan Türk Birliği puanını 47'ye yükselterek, lider Yenicami'nin puan kaybettiği haftada farkı 4'e indirdi. Cihangir ise 30 puanda kaldı.