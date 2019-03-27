Doğan'ın gücü, turu getirdi

Doğan Türk Birliği, yedek ağırlıklı bir kadro ile maça çıkan Gençlik Gücü'nü farklı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın son bölümünde Sezgin'in müdahalesi ile Serkan'ın sakatlanması sahada gergin anların yaşanmasına neden oldu

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Ali Özer, İsmail Egeli, Mehmet Ekşici

Doğan Türk Birliği: Ozan, Serhan, Raheem, Koral, Çağrı, Aydın, Bayram (Dk.67 Afün), İbrahim, Kenan, Eko (Dk.73 Cemal), Okafor (Dk.77 Ali Savaşan)

Gençlik Gücü: Seyit, Gökhan, Aşkın, Emrah, Mahmut, Arif, Kürşat, Boateng (Dk.70 Halil), İltaç, Özgür (Dk.54 Muhammed Hasan), Idan (Dk.54 Sezgin)

Goller: Dk.45 Eko, Dk.48 Okafor, Dk.56 Gökhan (kk), Dk.84 Ali (DTB)

K-PET Süper Ligde Süper Ligde şampiyonluk yarışına havlu atan Doğan Türk Birliği, Kıbrıs Kupasında yarı finale yükseldi.

Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Gençlik Gücü'nü 1-0 mağlup ederek avantaj yakalayan Doğan Türk Birliği, dün oynanan rövanş maçını da 4-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Cihangir'de oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Okafor'un vuruşunda top üst direkten dönerken 45. dakikada Eko Çıdamlı'nın ortasında kafa ile topu ağlara yolladı ve Doğan ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

48.dakikada Kenan'ın soldan ortasında Okafor bu kez düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golü kaydetti. 2-0

56.dakikada Çağrı'nın kale sahasına ortaladığı topu GG futbolcusu Gökhan ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-0'a geldi.

81.dakikada Kenan'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten dönerken dönen topu Ali Savaşan kafayla yine üst direğe nişanladı.

84.dakikada Kenan'ın asistinde Ali Savaşan maçın sonucunu tayin eden golü attı ve DTB karşılaşmayı 4-0 kazanarak kupada yarı finalist oldu.

Bu arada maçın 87.dakikasında Sezgin Dağ'ın, Serhan'a yaptığı kasıtlı hareket sonrasında oyuncular bir müddet saha içinde tartışma yaşarken, olaylar büyümeden yatıştırıldı. Bileğinden sakatlanan Serhan'ın MR'ı çekildi.