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Doğan'ın gecesi

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Doğan Türk Birliği, oldukça soğuk havaya rağmen iyi sayıda seyircinin izlediği maçta Göçmenköy'ü deplasmanda Weston ve Ali Savaşan'ın golleriyle mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Hakem Fehim Dayı maçta başarılı bir yönetim sergiledi

Doğan'ın gecesi

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Mehmet Ekşici, Halil Canaloğlu

Göçmenköy: Ozan, Reşit, Mevlüt, Rifat, Lawal, Ahmet Hatay, Ahmet Coşkun, Fikret (Dk.74 Rahmi), Okoli, Kenneth(Dk.6 Erol), Kemal(Dk.68 Kadir)

DTB: Dursun, Ahmet Sönmez, Koral, Ali, Serhan, Sercan, Selim, Erdinç (Dk.89 Ali Akbulut), Billy, Weston (Dk.90 Arda), Rasaq (Dk.85 Çağrı)

Goller: 82.Dk Weston(P), 87.Dk Ali Savaşan (DTB)

K-Pet Süper Lig ikinci devre açılış karşılaşmasında Göçmenköy ile DTB dün akşam Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldiler. Oldukça düşük bir tempoda ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmayı Doğan Türk Birliği, Weston'un penaltıdan  ve Ali Savaşan'ın kaydettiği gollerle 2-0 kazanarak lige üç puanla başladı.

8.Dk: Göçmenköy atağında Fikret'in pasıyla sağdan ceza sahasına hareketlenen Erol'un vuruşunda kaleci Dursun topu kornere çeldi.

15.Dk: DTB atağında Erdinç savunma arkasına havadan bir pas atmak istedi ancak Lawal eliyle bu topa müdahale ederek engel oldu.  Bu pozisyonda hakem Fehim Dayı müdahalenin dışarıda olduğunu belirterek serbest vuruş kararı verdi. DTB futbolcuları ve kulübesi uzun süre bu pozisyonda penaltı itirazı yaptı ancak karar değişmedi.

39.Dk: DTB atağında Rasaq'ın şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

66.Dk: Göçmenköy atağında Ahmet Coşkun sol kanattan rakip ceza alanına yöneldi ve pasını ceza yayı üzerindeki Okoli'ye aktardı. Okoli'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

81.Dk: DTB atağında Ali Savaşan soldan topu ceza sahasına ortaladı. Reşit bu topa elle müdahale edince hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Weston'un şutunda kaleci Ozan'ın müdahalesine rağmen top filelere gitti. Göçmenköy 0-1 DTB

87.Dk: Ani gelişen DTB atağında Selim'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Ali Savaşan vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-2 DTB

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