Doğan'ın çöküşü

Gönyeli, John Okoli'nin hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta Doğan Türk Birliği'ni 4-1 mağlup etti. Şampiyonluk hedefi ile başladığı sezonda, hayal kırıklığı yaşatmaya devam eden Doğan Türk Birliği, son sırada kalmaya devam etti. Gönyeli üçüncü sıraya yerleşti

STAD: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Ferhat Tuna, Cemal Sarı

Gönyeli: Kemal Bağbal, Menteş, Eray,Talat, İbrahim Öksüzoğulları, Charles (Serkan), Raif, Christian, Fikret (Süleyman), Sabri (Mehmet Barkınay), John Okoli

DTB: Dursun, Hasan, Emek (Bayram), Aydın, Serhan, Raheem, İbrahim Çıdamlı (Sercan), Lua Lua, Kenan, Ahmet Kömürcü(Selim), Ahmet Sönmez

Goller:13.Dk Sabri, 56,88 ve 90+4.Dk John Okoli (GÖNYELİ), 61.Dk Lua Lua (P)

Hamit SAKALLI

K-PET Süper Lig'in üçüncü haftasında karşı karşıya gelen Gönyeli ile DTB arasındaki mücadeleden ev sahibi Gönyeli galip ayrılmayı başardı. DTB bu sonuçla ligin üçüncü haftasında da galibiyet alamadı ve sezona büyük bir hayal kırıklığı yaratarak başlamış oldu. John Okoli maçta hat-trick yaparak yıldızlaşan isim oldu.

13.Dk: Gönyeli atağında Raif'in pasıyla sağdan hareketlenen John Okoli ceza sahasına girer girmez pasını geriye Sabri'ye çıkardı. Sabri'nin vuruşunda top filelere gitti. GÖNYELİ 1-0 DTB

38.Dk: Gönyeli atağında İbrahim Öksüzoğulları soldan topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Okoli müsait pozisyonda topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Dursun topu kornere çeldi.

56.Dk: DTB'de Hasan kalecisi Dursun'a geri pas verdi. Kaleci Dursun bu topu içeriye uzun vurmak istedi ancak John Okoli'ye çarpan top filelere gitti. GÖNYELİ 2-0 DTB

61.Dk: DTB atağında Serhan ceza sahası içerisinde topla buluştu ve Talat'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Hakan Muhtaroğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Lua Lua topu filelere gönderdi. GÖNYELİ 2-1 DTB

88.Dk: DTB savunmasında Rahem kalecisi Dursun'a kafayla geri pas atmak isterken araya John Okoli girdi ve kaleci Dursun'dan sıyrılarak topu filelere gönderdi. GÖNYELİ 3-1 DTB

90+4.Dk: Gönyeli kontra atağında Süleyman'ın pasıyla sağdan ceza sahasına hareketlenen Serkan pasını boş durumdaki Okoli'ye aktardı. Okoli'nin vuruşunda top filelere gitti. John Okoli hat-trick yaparak skoru tayin eden isim oldu.

GÖNYELİ 4-1 DTB