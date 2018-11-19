Doğan'ın başına gelmeyen kalmadı

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Maraş sezona şanssız bir başlangıç yaparken, takımın deneyimli futbolcusu Doğan Gözütok da şanssız bir sezon geçiriyor.

Birkaç hafta önce maçta aldığı darbe sonucu burnu kırılan Doğan Gözütok’un bu kez de kafası yarıldı. Maraş’ın ilk galibiyetini aldığı Düzkaya maçında Okan Kibar’ın dirseğine maruz kalan Doğan’ın yarılan kafasına maçtan sonra hastanede dikiş atıldı.

Yaşadığı şanssız sakatlıklar karşısında “Yaşadığımız şanssızlıklar Maraş’a feda olsun. Önemli olan takımın başarısıdır.” Derken, bu hafta da takımdaki yerini alacağını söyledi.