Doğan, Hisarda alt üst oldu

Mağusa Türk Gücü, güçlü rakibi Doğan Türk Birliği’ni, Hisarlardaki taraftarlarının da desteğiyle, oldukça üstün bir oyundan sonra 6 golle mağlup edip, gücünü gösterdi. Kupaya odaklanan Doğan Türk Birliği ise maçta varlık gösteremedi

Yer: Canbulat Stadı Hakemler: Serkan Şimşek, Fatih Bardakçıoğlu, Ahmet Özkurtuluş MTG: Yusuf, Yasin, Halil Uçar (Yusuf Beyazi), Obide, Mehmet Gürlü, Mehmet Erol(Orhan), Adil, Dinopeter(Arif), Sadık, Halil Turan, Uğur DTB: Dursun, Aydın, İbrahim, Afün, Raheem(Emek), Kenan(Ali), Koral, Eko(Yiğit)), Çağrı, Bayram, Cemal K-PET Süper Ligin 26. hafta karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü, Canbulat Stadında konuk ettiği Doğan Türk Birliği’ni, 6-0'lık gibi farklı bir skor ile mağlup etti. İlk devreyi 3-0 önde kapatan Mağusa Türk Gücü’nün karşılaşmadaki gollerini Halil Turan, Sadık, Dinopeter, Yasin ve Uğur Gök’ün 2 kaydetti.