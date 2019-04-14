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Doğan, Hisarda alt üst oldu

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Mağusa Türk Gücü, güçlü rakibi Doğan Türk Birliği’ni, Hisarlardaki taraftarlarının da desteğiyle, oldukça üstün bir oyundan sonra 6 golle mağlup edip, gücünü gösterdi. Kupaya odaklanan Doğan Türk Birliği ise maçta varlık gösteremedi

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Doğan, Hisarda alt üst oldu
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Yer: Canbulat Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Fatih Bardakçıoğlu, Ahmet Özkurtuluş

MTG: Yusuf, Yasin, Halil Uçar (Yusuf Beyazi), Obide, Mehmet Gürlü, Mehmet Erol(Orhan), Adil, Dinopeter(Arif), Sadık, Halil Turan, Uğur

DTB: Dursun, Aydın, İbrahim, Afün, Raheem(Emek), Kenan(Ali), Koral, Eko(Yiğit)), Çağrı, Bayram, Cemal

K-PET Süper Ligin 26. hafta karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü, Canbulat Stadında konuk ettiği Doğan Türk Birliği’ni, 6-0'lık gibi farklı bir skor ile mağlup etti.

İlk devreyi 3-0 önde kapatan Mağusa Türk Gücü’nün karşılaşmadaki gollerini Halil Turan, Sadık, Dinopeter, Yasin ve Uğur Gök’ün 2 kaydetti.

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