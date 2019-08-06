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Doğan her zaman iddialı

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Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, Doğan Türk Birliği’nde mücadele edilen her kulvarda hedefin, her zaman zirve olduğunu ve iddialı olduklarını söyledi

Doğan her zaman iddialı
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Necati KÜLAHLILAR

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Doğan Türk Birliği transferlerle güçlendirdiği kadrosu ile yeni sezona tam kadro hazırlanıyor.

Sıkı bir çalışma temposu ile hazırlıklarına devam eden takımın kadrosunu şekillenmeye başlarken takım, teknik direktör Caner Oshan nezaretinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugün Merit Alsancak Yeşilova ile hazırlık maçı oynayacak olan sarı lacivertlilerde teknik direktör Caner Oshan, Doğan Türk Birliği’nde mücadele edilen her kulvarda hedefin, her zaman zirve olduğunu, kupada ve ligde şampiyonluğa ulaşmak için uğraşacaklarını söyledi. Caner Oshan, 26 Ağustos’ta kamp için Kartepe’ye gideceklerini de sözlerine ekledi.

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