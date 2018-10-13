Doğan hayatta, Yunuslar komada

Doğan Türk Birliği, Hasan Kanlı’nın 2, Burak’ın 2 ve Sercan’ın golleriyle farka koşarken, İbrahim ve Kevin’ın golleri Gençler Birliği için teselli oldu. Doğan maçta Kenan ile 1 de penaltıyı değerlendiremedi

Yer: 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

Hakemler: Ali Özer, Halil Erdem Canoloğlu, Ali Akçınar, Hakan Ünal

Doğan Türk Birliği: Ozan Mercan, Ahmet Sönmez, Hasan Kanlı, Emek Kırılmaz, Çağrı Kıral, Serhan Önet(Dk.44 Sercan Demirman), Qaudri Ouanse, Kenan Oshan, Aydın Aygın(Dk.77 Bayram Anday), Yiğitcan Ayaz(Dk.68 Ali Savaşan), Ahmet Burak Kömürcü

Gençler Birliği: Ali Aydemir, Ahmet Kara, Sinan Öğüt, Mustafa Tekpınar, Hasan Sarıoğlu, Barış Dağ, Elvis Sakyi(Dk.56 Cenker Yazar), İbrahim Köse(Dk.75 , Tacettin Köse(Dk.36 Berk Kaya), Martins Eyerakpo, Kevin Assiga

K-PET Süper Lig’de Doğan Türk Birliği hayal kırıklığı ile başladığı sezonun ilk galibiyetini Gençler Birliği karşısında aldı. Doğan Türk Birliği çok iyi oynamasa da maçı farklı kazanmasını bilirken, 3 puanla tanışmış oldu. Gençler Birliği ise 4. haftayı da nagalip tamamladı. Gençler Birliği cephesi maçın hakemi Ali Özer’in yönetimine büyük tepki gösterdi.

14.DK: Sol kanattan Emek’in yaptığı ortada Hasan Kanlı kafayla ağlara gönderdi. 1-0

28.DK: Gençler Birliği öne geçti. Sağ taraftan Tacettin ceza sahası yayına doğru topu ortaladı. Topla buluşan İbrahim yerden düzgün bir vuruşla fileleri buldu. 1-1

37.DK: DTB bir kez daha öne geçti. Topla ilerleyen Ahmet Burak ceza sahasına girmeden yerden bir vuruşla kaleci Ali’nin solundan takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

65.DK: Sol kanattan Barış Dağ’ın etkili ortasında 6 pas içinde Kevin’in kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

72.DK: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayla indirilen topa yükselen Hasan Kanlı ağlara göndererek kendisinin 2. Takımının 3. Golünü attı. 3-1

80.DK: Savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Çağrı Kıral ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Barış Dağ tarafından düşürüldü. Hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kenan, topu üst direğe nişanladı.

81.DK: Sağ koridoru etkili kullanmaya devam eden DTB, Ali Savaşan çizgiye kadar indi ortaya çıkardı. Sercan’ın ceza sahası içinden vuruşu top ağlarla kucaklaştı. 4-1

84.DK: Doğan farkı 4’ çıkardı. Sağ kanattan Çağrı Kıral’ın ortasında Ahmet Burak’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 5-1 90.DK: Araya atılan topla buluşan Kevin Assiga topu ağlara gönderdi. 5-2