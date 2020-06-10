Doğan, GG’yi yedi bitirdi

Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü’nü deplasmanda 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken Billy maçta hat trick yaptı

Özgür Göksel

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekipleri Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği, Atilla Topaloğlu Stadında karşılaştılar.

Hüseyin Özkan’ın yönettiği maçı Doğan Türk Birliği 7 – 1 kazandı. Billy maçta hat trick yaparken, Doğan Türk Birliği’nin diğer gollerini Aşkın kendi kalesine, Kenan, Arda ve Selim kaydetti. İlk devrede Berke ile 1-0 öne geçen Gençlik Gücü ise farklı mağlubiyete engel olamadı.

Doğan Türk Birliği bu sabah Girne’de Merit Otel’de kampa girerek 3 gün kamp yapacak. Cuma akşamı ise Girne Halk Evi ile Turut Esendağlı Anı Maçında karşılaşacak.