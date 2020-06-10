banner411
banner69
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
68 0
51 0
 
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
121 0
30 0
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
480 2
32 0
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
25 0
banner460

Doğan, GG’yi yedi bitirdi

banner27

Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü’nü deplasmanda 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken Billy maçta hat trick yaptı

Doğan, GG’yi yedi bitirdi

Özgür Göksel

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekipleri Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği, Atilla Topaloğlu Stadında karşılaştılar.

Hüseyin Özkan’ın yönettiği maçı Doğan Türk Birliği 7 – 1 kazandı. Billy maçta hat trick yaparken, Doğan Türk Birliği’nin diğer gollerini Aşkın kendi kalesine, Kenan, Arda ve Selim kaydetti. İlk devrede Berke ile 1-0 öne geçen Gençlik Gücü ise farklı mağlubiyete engel olamadı.

Doğan Türk Birliği bu sabah Girne’de Merit Otel’de kampa girerek 3 gün kamp yapacak. Cuma akşamı ise Girne Halk Evi ile Turut Esendağlı Anı Maçında karşılaşacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.