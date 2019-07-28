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Doğan geriden gelip, kazandı

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Doğan geriden gelip, kazandı
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Süper Ligin şampiyonluktaki iddialı ekibi Doğan Türk Birliği, Erdal Barut Stadında oynanan maçta Birinci Ligin şampiyonluktaki iddialı ekibi Esentepe karşısında 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.

Oldukça çekişmeli ve yüksek tempoda oynanan maçta Esentepe, 20. dakikada Eray ile öne geçip, ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Doğan Türk Birliği, ikinci devreye etkili başlarken, Watson 53'de skoru 1-1 yaptı. Esentepe, 60'da Batuhan ile 2-1 öne geçerken, Watson bu kez 68'de skoru 2-2 yaptı. Maçta son sözü söyleyen Billy 73'te skoru 3-2 yaptı.

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